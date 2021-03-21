Antalyaspor taraftarları yasta

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru hızla makas atarak ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y. bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, kontrolden çıkan otomobil önce önünde giden olan motosiklet sürücüsüne arkadan çarpmıştı. Kaldırımda bekleyen iki kadına da çarpan otomobil, daha sonra elektrik direğine de çarparak durabilmişti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiği olayda kaldırımda bulunan iki kadın ile araç sürücüsü yaralanmış, motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

BABASINI DA KAZADA KAYBETMİŞ

Polis motosiklet plakasından yola çıkarak yaptığı çalışmada motosiklet sürücüsünün Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'nde çalışan Hakkı Kök olduğunu belirlemişti. Sıkı Antalyaspor taraftarı olan 3 çocuk babası Hakkı Kök'ün öldüğünü duyan taraftar gurupları üzüntülerini dile getirdi. Baba Ali Kök'ü de yıllar önce kazadan kaybeden Hakkı Kök Serik ilçesi Yerköy Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



Hakkı Kök (sağda)

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Korkunç kazanın ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Evren Y. hastaneden ayrıldı. Meydan karakoluna avukatı ile birlikte gelerek teslim olan Evren Y. ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evren Y. karakolda verdiği ifadesinde tansiyon hastası olduğunu yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söylemesi dikkat çekti.