İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Serap Tümen'i (29), kayınvalidesi Serpil Palalı'yı (47) ve komşuları Hamza Kuzucuk'u öldüren Hüsnü Tümen'in (31) katliamdan dakikalar önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı Azrail fotoğrafının üzerine "Az işim var. Seni unuttum zannetme" şeklinde yazdığı görüldü. Olay, önceki akşam Hacı İbrahim Karaselvi Sokak'taki evde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Hüsnü Tümen, kayınvalidesi Serpil Palalı'nın evine gelerek tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsnü Tümen çocuklarının gözü önünde av tüfeği ile önce eşini vurdu. Daha sonra kayınvalidesi Serpil Palalı'ya ateş açan Hüsnü Tümen, yardıma koşan komşusu Hamza Kuzucuk'u da vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Serap Tümen, Serpil Palalı ve Hamza Kuzucuk'un öldüğünü belirledi.3 kişiyi öldürüp, olay yerinden kaçan Hüsnü Tümen, polisler tarafından Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde suç aleti silahıyla birlikte gözaltına alındı. Hüsnü Tümen'in katliamdan dakikalar önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaştığı Azrail fotoğrafının üzerine 'Az işim var. Seni unuttum zannetme' şeklinde yazdığı görüldü. Tümen'in ise ifadesinde eşini, kendisini D.A. isimli kişiyle aldattığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Yardım için geldiğinde öldürülen komşu Hamza Kuzucuk'un kayınbiraderi Özcan Özen, "Boşanma aşamasında olan eşi eve gelmiş, kadının küçük çocuğu Hamza abiye geliyor, 'Amca yardım et annemi vurdular' diyor. Hamza da ayırma amaçlı gittiği için kapıdan çıkar çıkmaz, cinayet zanlısının elini tutuyor ve daha sonra zanlı ona da ateş ediyor" dedi.