Babadan kıza miras

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Uğur Günay, 15 yıl süren boksörlük kariyerine, ringde 12 yaşındaki kızı İrem'i eğiterek devam ediyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldığı başarılarla birçok başarıya imza atan eski boksör uğur Günay'ın 12 yaşındaki kızı İrem, 1 yıl önce babasının madalyaları ve başarılarından etkilenerek boks sporu ile ilgilenmeye başladı. Boks kariyeri sakatlanması sebebi ile sonlanan Uğur Günay'ın Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açtığı spor salonunda kızı İrem de eğitim almaya başladı. Uğur Günay Boks Akademisi'nde diğer öğrencileri ile birlikte eğittiği İrem, sürekli olarak babası ile antrenman yapıyor. 1 yıl boyunca babasından aldığı eğitimi ile başarılı bir boksör olma yolunda ilerleyen İrem, Haziran ayında düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında ringe çıkmaya hazırlanıyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi örnek alan İrem, Türk bayrağını dünyada dalgalandırıp olimpiyatlarda altın madalya almayı hedefliyor. İHA