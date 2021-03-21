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Giriş Tarihi: 21.3.2021 14:23

Valiliği'nden fırtına uyarısı!

DHA
Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı!

Valiliğince, kuvvetli fırtına ve  lodos uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına ve lodos beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı!
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