İstanbul Havalimanı'nda renkli görüntüler

Down sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı'ndaki İGA Lounge' ta kurabiye yaparak yolculara ikram etti. İstanbul Havalimanı özel yolcu programı İGA Pass ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliği ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında İstanbul Havalimanı'nda eğlenceli bir etkinlik düzenlendi.

Dış Hatlar Terminali'ndeki İGA Lounge'taki etkinlikte Masterchef ile ünlenen şefler Ekin Eylem Ulaş, Sefa Okyay Kılıç Ve Ayyüce Kamit'in liderliğinde ikişerli gruplara ayrılan ekipler unutulmaz bir gün yaşadı. Derneğin Lezzet+1 atölyesinde kendini geliştiren yetenekli Down sendromlu gençler, şeflerle birlikte kurabiye yaptı. Türkiye Down Sendromu Derneği'nin çok özel 6 misafiri daha sonra yaptıkları lezzetli kurabiyeleri yolculara ikram etmeyi de unutmadı.