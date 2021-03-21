Down sendromlu ve özel milli sporculara pastalı kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında uluslararası madalya kazanan down sendromlu, otizmli ve mental özel sporcularla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nca Bayrampaşa'da düzenlenen programda down sendromlu, otizmli ve mental özel sporcularla öğle yemeğinde buluştu.

Art arda madalyalar kazanarak farklı ülkelerde İstiklal Marşı'nı okutmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Kaya, Down Sendromlular Farkındalık Günü'nün saygıyı, sevgiyi, dayanışmayı artırmaya vesile kılan bir gün olarak gördüklerini kaydetti.

Kaya, :"Her insan ayrı kıymetli. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana engelli bireylerimizin, özel bireylerimizin yanında olmuş bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu kardeşlerimize büyük değer vermesiyle bugünlere geldik. Biz hiçbir zaman Özel Sporcular Federasyonu'nu yalnız bırakmadık. İnanıyoruz ki Allah insana aşamayacağı hiçbir yükü vermez. Bu genç kardeşlerimizin her biri, engellerin nasıl yıkıldığının birer örneği. Kendilerinde olan cevheri başarılarıyla ortaya koydular. Hayata dört elle sarılanlar başarıyı er ya da geç yakalıyor. Bütün gücümüzle sizlerin yanınızdayız. Bu imkanları artırmayı, destek vermeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından sporcular kendilerini tanıtarak, hangi branşta şampiyon olup madalya aldıklarını anlattı. Sporcularla sohbet eden Kaya, hep birlikte pasta kesti.

Federasyon yetkilileri Kaya'ya kırmızı-beyaz forma hediye ederken, programa destek veren basın mensuplarına da teşekkür belgesi takdim etti.

Avrupa şampiyonlukları elde eden ve Fransa'daki istiklal marşımızın 100. Yıldönümünde istiklal madalyasını 6 kez okutan mental pralimpik sporcuları madalyaları şehitler için aldıklarını söylediler.



Programa, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sevim Madak, sporcular, refakatçileri ve davetliler katıldı.