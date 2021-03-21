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Giriş Tarihi: 21.3.2021 13:04

Farkındalık Günü mesajları: 2021 en güzel resimli Dünya mesajları ve sözleri

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 2021 en güzel resimli Dünya Down Sendromu Farkındalık günü mesajları ve sözleri

Farkındalık Günü mesajları, bu pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Her yıl 21 Mart tarihinde çeşitli programlar ve Down Sendromu'na dikkat çekmek için yapılan etkinlikler düzenleniyor. Bu günde, Down Sendromlu vatandaşlarımıza, dostlarımıza mesajlarını iletmek isteyenler mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. İşte, 2021 en güzel resimli Dünya Down Sendromu Farkındalık günü mesajları ve sözleri...

2021 21 Mart Farkındalık Günü mesajları, bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Her sene 21 Mart günü Down Sendromu'na dikkat çekmek için yapılan etkinlikler ve çeşitli programlar düzenleniyor. Bu yıl da, Down Sendromlu vatandaşlarımıza, dostlarımıza mesajlarını iletmek isteyenler mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Aşağıda, 2021 uzun, kısa ve resimli Dünya Down Sendromu Farkındalık günü mesajları ve sözleri yer alıyor.

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 2021 en güzel resimli Dünya Down Sendromu Farkındalık günü mesajları ve sözleri

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

Dünya farklılıklarla güzel. Farkındalık Günü kutlu olsun.

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 2021 en güzel resimli Dünya Down Sendromu Farkındalık günü mesajları ve sözleri

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Benzerliklerimizin farkında mısın?

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 2021 en güzel resimli Dünya Down Sendromu Farkındalık günü mesajları ve sözleri

DOWN SENDROMU NEDİR?
, bir kromozom anomalisidir. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendrom'lu bireylerde ki kromozom sayısı 47'dir. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Bu sebepten dolayı Down Sendromu Trisomy 21 diye de bilinmektedir.

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 2021 en güzel resimli Dünya Down Sendromu Farkındalık günü mesajları ve sözleri

Down Sendromunun oluşmasında; ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Down Sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, hamilelik yaşı ilerledikçe risk artar. Ülkemizde, doğum öncesi dönemde anne adaylarının, gibi fetal anomaliler ve kromozomal bozukluklara yönelik tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirilmeleri sağlanarak gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down Sendromlu birey yaşamaktadır.

Trisomy 21, Translokasyon ve Mozaik olmak üzere 3 tip Down Sendromu vardır. Down Sendromu tanısı doğumdan hemen ya da kısa bir süre sonra konulur. Down Sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler; çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak başparmağının diğer parmaklardan daha açık olması tipiktir.

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Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 2021 en güzel resimli Dünya Down Sendromu Farkındalık günü mesajları ve sözleri
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