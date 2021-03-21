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Giriş Tarihi: 21.3.2021 12:35

"Duyarlılık bekliyoruz"

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Duyarlılık bekliyoruz

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci Dinamik Denetim Sürecinde herkese büyük sorumluluk düştüğünü ve bu süreçte tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliğini ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla "Dinamik Denetim Süreci" aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Korona virüs risk durumuna göre mavi renkle düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır'da Dinamik Denetim Süreci Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile hafta sonuda devam ediyor.

Kentin en işlek caddelerinde,toplu taşıma araçlarında ve işyerlerinde denetimlerini artıran Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri işletmecilere tedbirlere uyulmaları, vatandaşlara da tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

"BAŞA DÖNMEYELİM"

Yapılan denetimlerle ilgili olarak açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Denetimlerde rehberlik etmek, vatandaşımızı ikna etmek, onları kurallara daha iyi şekilde uymaya teşvik etmek istiyoruz. Başa dönmemek için herkese büyük sorumluluk düşüyor ve bu nedenle vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz.'' dedi.

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"Duyarlılık bekliyoruz"
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