Duygu öğretmen köyün kaderini değiştirdi

Rizeli öğretmen Hayriye Duygu Patan 2019 yılında Ağrı'ya 85 kilometre uzaklıktaki dağ köylerinden olan Ozanpınar İlkokulu'na okul öncesi öğretmeni olarak atandı. İlk görev yerinde anasınıfı olmadığı için görevlendirme ile başka okullarda çalıştı. İstiklal Marşı okutmak için köye geldiğinde kayıt yaptırmak için gelen çocukları gördü. Duygu Öğretmen, okulda anasınıfı olabilecek tek yer olan kömürlüğü tam donanımlı bir anasınıfına çevirdi. Başlattığı yardım kampanyası ile köyün kaderini değiştiren Duygu Öğretmen, "Onlar daha çok hayal kursun diye ben bir hayal kurdum" dedi. 13 çocuğun eğitim gördüğü sınıfta soba yakma işini ise muhtarın eşi Torun Abla yapıyor. Kampanya sürecini ve kömürlükten çevirdiği okulun serüvenini SABAH'a anlatan Duygu Öğretmen, "Çocuklar için anasınıfı yoktu. Vicdanım sızladı. Bir şeyler yapmalıyım dedim. Bu kadar öğrenci varken sınıfın olmaması vicdanımı rahatsız etti. İlçe Milli Eğitim Müdürümden izin aldım. Kendi çabalarımla yapmak istiyorum dedim. Çok destek verdiler. Hep beraber el birliği ile çok güzel bir sınıf oluşturduk. Herkes elini taşın altına koydu. Kısa sürede okulumuzun neredeyse tüm ihtiyaçları karşılandı ve hatta teknolojik olarak bilgisayar, yazıcı gibi aletlere de kavuştuk. Özellikle muhtarımız Ahmet Peker ve eşi Torun Abla bizlere çok destek verdi. Biz sınıfı yaparken onlar hiç buradan ayrılmadı" dedi. Duygu Öğretmen'in kömürlükten dönüştürdüğü anaokulunu Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de ziyaret ederek çocuklara masal okudu.