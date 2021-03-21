Duyulmamış Erkek İsimleri 2021 - Duyulmamış Erkek İsimler ve Anlamları

Dünyanın en güzel duygularından birisi de şüphesiz anne ve baba olma sevincini yaşamaktadır. Anne ve baba olacağını öğrenen bireylerin ilk önceliği ise evladına hayatı boyunca taşıyacağı güzel bir isim bulmak olur. Duyulmamış isimler de bu noktada sıkça tercih edilmektedir. Sıkça karşılaştığımız isimlerin aksine daha önce az duyulmuş isimler birçok aile tarafından tercih edilmektedir. Duyulmamış erkek isimleri listesi ile erkek bebeğiniz için isim aramaya başlayabilirsiniz. 2021 Duyulmamış erkek bebek isimleri ve anlamları bu başlık altında yer alıyor.
DUYULMAMIŞ ERKEK İSİMLERİ
Anne ve baba olacağını öğrenen bireylerin en çok araştırdığı konulardan birisi de erkek isimleri oluyor. Yakın çevresinden isim önerileri alanlar aynı zamanda internet üzerinde yer alan birçok seçeneğe göz atmadan karar vermiyor. Bu seçenekler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de duyulmamış erkek isimleri…
Erkek evladının hayata gözlerini açması için gün sayan bireyler isim konusunda ise daha farklı seçenekler üzerinde de durabiliyor. Sıkça duyulmayan, daha farklı ve az duyulmuş isimlerden birisini tercih etmek isteyenler bu başlık altından duyulmamış erkek isimler listesine göz atabilir.
YENİ DOĞAN BEBEĞE İSİM VERME İŞLEMLERİ
Yeni doğan bir bebeğe resmi olarak nüfusa kayıt etme ve isim verme işlemi nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Doğum yaptığınız hastane sizin adınıza nüfus müdürlüklerine rapor oluşturur. Herhangi bir belgeye gerek kalmadan nüfus müdürlüklerine giderek isim verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
DUYULMAMIŞ ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI
Akgün:Neşeli, sevinçli bir gün geçirmek
Aktan: Gecenin aydınlık olması
Aldemir: Demirin dövülmesiyle kırmızı hale gelmesi anlamına gelmektektedir.
Alim: Bilgili, birçok şeyi bilen insan anlamındadır.
Alişan: Şanlı, yüksek mertebede olan kişi
Alkın: Sevdalı , aşık olan kişi anlamına gelir.
Alpar: Yiğit, secur olan kişi
Alphan: Güçlü olan kişi anlamına gelir.
Alpagu: Düşmanın arasına tek başına dalan yiğit ve korkusuz savaşcı.
Alptekin: Güvenilir, soylu kişi anlamında gelmektedir.
Altan: Güneşin doğarken aldığı kırmızı renk anlamına gelmektedir.
Altay: Ormanın bulunduğu en yüksek nokta anlamındadır.
Altuğ: Kırmızı, değerli taşlarla süslü nesne anlamına gelmektedir.
Andaç: Hediye, armağan anlamına gelen Andaç, pek duyulmamış erkek isimlerindendir.
Aktan: Gecenin aydın tarafına verilen ad
Alsan: Ün, san ve tanınan kişi anlamına gelir.
Alkın: Sevginin, aşkın insanı, aşık olan kişi demektir.
Alpar: Yiğit kişi
Andaç: Armağan, hediye.
Barın: Sahip olduğu tüm gücü bir noktada kullanan kişi.
Keşfedilmemiş erkek bebek isimleri
Barlas: Kurtarıcı, kahraman demektir.
Barçın: İpek kumaşın en güzel, en süslü halidir.
Bergin: Güçlü ve kuvvetli kişi.
Canel: Yardıma koşan, herkese el uzatan kişi.
Cankat: İçten, sıcak ve sevimli
Denktaş: Yaşları aynı olan kişi.
Derin: Taban ve yüzeyin arasında yer alan uzun mesafe
Doruk: Doyma noktası ya da en yüksek tepe
Eldem: Hareketlerinde samimiyet olan sevimli ve cana yakın kişi
Ener: Kahraman olan kişi
Esmen: Yel gibi esip geçen, korku salan kimse
Ferruh: Yüzü aydınlık saçan, nur yüzlü olan kişi
Baler: Bal kadar tatlı ve yiğit.
Balı: Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya'da bulunan Balı eren.
Barın: Moğol döneminde Orta Asya'daki büyük Türk boylarından birinin adı
Duyulmamış, ilginç erkek isimleri
Celasun: Gürbüz, yiğit ve bahadır
Çamer: Çam ağacı gibi güzel ve yiğit
Demiröz: Özü demir gibi sağlam olan
Dengiz: Deniz
Edgü: İyi
Ecer: Güzel, yeni acar
Enç: Güvenilir kimse
Gani: Çokluk anlamına gelmektedir.
Gediz: Az su birikintisi anlamını taşır.
Gençay: Yeni doğan Ay anlamına gelmektedir.
Haliç: Denizde karaya doğru girintilenmiş deniz
Harun: İnatçı veya huysuz kimse
Hisar: Yüksek kuleli kale
Ilgar: Akın
İlbay: İlin ya da oba yöneticisi
İltan : Ülkenin ışığı anlamını taşır.
İltekin: Ülkenin şehzadesi anlamına gelir.
Kaner: Kanlı yiğit
Karan: Karanlık
Karaer : Yağız, yiğit
Lâçin: Korkmayan, korkusuz ve cesur bir kişi anlamına gelir.
Ladin: Çam ailesinden bir ağacın adıdır.
Ledün: Tanrının gizi anlamına gelmektedir.
Nadi: Bağıran, haykıran
Nafiz: İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen
Nesim: Hoşa giden hafif rüzgar
Odkan: Ateş, kan.
Okbay: Ok gibi doğru bir kimse.
Okgüç : Ok gibi doğru ve kuvvetli.
Refet: Aydınlık gece
Seza: Uygun olan
Sonat: Bir veya iki çalgı için yazılmış müzik yapıtı
Sungun: Bağışlayan, affeden anlamına gelmektedir.
Süavi: Yardımsever insan anlamına gelmektedir.
Süha: Büyükayı yıldız kümesinde bulunan en küçük yıldız verilen isimdir.
Şirzat: Aslanın gücü kadar, kuvvetli olan kimse
Toygun: Genç çağdaki erkek anlamına gelmektedir.