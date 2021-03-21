Balgam Söktürücü Bitkiler - Balgam Söktüren Doğal İlaçlar, Bitkiler Nelerdir? - Evde Doğal Balgam Söktürücü Nasıl Hazırlanır?

Balgam genelde boğaz kısmına yapışarak hem nefes almayı hem de konuşmayı zorlaştırır. Yutkunurken de rahatsızlık hissi verir. Öksürürken bile hırıltılı ses çıkarmasına neden olur. Bu rahatsız edici durumdan kurtulmak için illa ilaç kullanmak zorunda değilsiniz. Doğal ve bitkisel yöntemlerle balgamdan kurtulabilirsiniz. Balgam söktürücü kür ya da balgam söktürücü bitkiler gibi size sunacağımız bazı öneriler olacak. Balgam tedavisi için bunları deneyebilirsiniz. İşte balgam söktürücü şeyler…

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ KÜR

Bal ve acı biber kürü

Balgam söktürücü bir karışım istiyorsanız bunu denemelisiniz. Bal, zencefil ve acı biber karışımı ile yapılan bu kür balgam tedavisi için doğal çözümdür.

1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zencefil tozu yanında yarım yemek kaşığı acı biber tozu malzemelerini hazırlıyoruz. Bir kabın içerisine hepsini atıp güzelce karıştıracağız. Kaynatarak krem kıvamına gelene kadar karıştıracağız. Daha sonra günde 2 yemek kaşığı tüketeceğiz. Koyu içemeyenler su karıştırıp tüketebilir.

Bal ve soğan kürü

Solunum yollarındaki tıkanıklığa iyi gelen bir kür daha vereceğiz. Ev yapımı doğal bir kür olan bal ve soğan karışımından oluşuyor. 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 250 gram soğan, yaram bardak bal malzemelerini hazırlayın. Soğanları küçük küçük doğrayın. Bir saklama kabının içine tüm malzemeleri atıp karıştırın. 1 - 2 gün bekletin. Günde bir ya da iki kaşık tüketilmesi önerilir.

Elma ve limon kürü

Bu karışım ile balgam şikâyetlerini azaltabilirsiniz. İltihap söktürücü özelliği ile de bilinir. Bir elmayı yarım soyulmuş şekilde hazırlayın. 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı limon suyu da hazırlayın. Önce elmaları pişireceğiz. Elmalar püre gibi olana kadar pişecek. Sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Bu karışımı da yine aynı şekilde günde iki yemek kaşığı tüketebiliriz.

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER

Anason bitkisinin içerisindeki bileşenler mukus oluşumunu engeller. Balgam tedavisinde kullanılan bitki türüdür.

Okaliptüs bitkisi ferahlığı ile solunum yollarındaki tıkanıklığa iyi gelir. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Kaynar suyun içine okaliptüs yağını dökerek buharı ile rahat bir nefes alabilirsiniz.

Tarçın boğazı rahatlatan ve balgam temizleyen bir tozdur. İçeceklerde tarçın kullanarak tüketebilirsiniz.

Adaçayı ve çay ağacı çayı içmeyi de deneyebilirsiniz.

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BESİNLER

Patates

Kabak

Muz

Balık ürünleri

Kırımızı ve beyaz et

Yumurta

Süt ve süt ürünleri

Çorba çeşitleri

Karnabahar

Kuşkonmaz

Kereviz

Sarımsak

Soğan

Ananas

Portakal

Greyfurt

Mandalina

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ŞURUP

Ilık su hazırlayın. İçerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. C vitamini bakımından zengin bu karışım balgamı temizleyecektir.

Ilık su ya da ılık süt ile balı karıştırıp için. Balgamı söküttürecektir. Ayrıca boğazınızı yumuşatacaktır.

Meyan kökü, rezene ve kekik çayı balgam söktürücü özellikleri ile bilinir. Günlük olarak bir bardak içebilirsiniz.

Zencefil çayı virüslerin ölmesine ayrıca bakterilerin yok olmasını sağlar. Balgam tedavisinde de kullanılır. Ilık bir zencefil çayı içmeyi deneyin.

Bir bardağın içine ılık su ekleyin. Zerdeçal tozunu da ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı boğazda gargara yaparak tükürün. Günlük uygulayın.

Tuzlu su ile günlük gargara yapın. Boğazdaki balgamı temizleyecektir.

Bol bol su içmek hem balgamı yumuşatır hem balgamın atılmasına yardımcı olur.

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