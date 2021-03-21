SON DAKİKA: İstanbul'da mide bulandıran şantaj: Cinsel içerikli videolarını yayarım...

BALTA RESMİ ATARAK ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Şüpheli Ö.D.'nin 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Şantaj' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılmak üzere müşteki Z.D. ve sanık Ö.G. duruşma salonunda hazır bulunurken genç kadın söz alarak sanığın kendisine geceleri balta resmi atarak 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditler savurarak şikayetini geri aldırtmaya çalıştığını söyleyerek '3 buçuk sene sustum. Polisten aldığım cesaretle şikayetçi oldum. Ben artık özgür olmak istiyorum. Soka çıkmaya korkuyorum. Başıma bir şey gelirse sanık ya da ailesinden bilin. Ailecek beni tehdit ediyorlar.' dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmanın esnasında sanık Ö.D. ise yaptığı savunmada dosyada yer alan görüntülerin kendisinde bulunduğunu ancak hiçbir şekilde müştekiyi tehdit etmediğini, müştekinin ailesine hakaretlerde bulunduğunu ve asıl müştekinin kendisini 'Benimle evlenmezsen görüntüleri ailene veririm.' şeklinde tehdit ettiğini söyleyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonunda İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, ikili arasındaki geçmiş mesaj çıktılarını talep ederek davayı gelecek bir tarihe erteleme kararı aldı.