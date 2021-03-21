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Giriş Tarihi: 21.3.2021 17:16 Son Güncelleme: 21.3.2021 17:20

: 'da mide bulandıran : içerikli videolarını yayarım...

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA: İstanbul'da mide bulandıran şantaj: Cinsel içerikli videolarını yayarım...

haberler... Ümraniye’de, iddiaya göre eski sevgilisi tarafından kendisine yapılan Z.D. zor anlar yaşadı. Psikolojisi bozulan kadın, eski sevgilisi tarafından birlikte çektikleri içerikli videoları yaymakla tehdit edildi. Bunun üzerine daha fazla dayanamayan Z.D., eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Genç kadın şikayeti sonrası şantajcı adam hakkında ‘Hakaret’, ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...İstanbul Ümraniye'de 30 yaşıındaki Z.D. isimli genç kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı 42 yaşındaki Ö.G. isimli şahısla sevgili oldu. İlişkileri devam ederken Ö.G. isimli adam, genç kadınla cinsel yakınlaşmalarını kayıt altına aldı.

AİLESİNE GÖSTERMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Bir süre sonra şüpheli adam, Z.D. isimli genç kadını kayda aldığı görüntülerle tehdit etmeye başladı. Z.D.'ye videoya aldığı görüntülerle şantaj yapan adam, genç kadını kendisiyle cinsel ilişkiye zorlayarak 'Eğer istediklerimi yapmazsan bu görüntüleri ailene gösteririm.' şeklinde tehdit etti. İlişkileri bitmesine rağmen Ö.D., istediklerini yaptırmak için söz konusu görüntülerle tehditlerine devam edince genç kadının psikolojisi bozuldu.

'SÜLALENE MUHTEŞEM KLİP HAZIRLADIM' DİYEREK..

Yaşananlardan sonra genç kadın, çareyi polise gitmekte buldu. Genç kadının eski sevgilisinden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. Düzenlenen iddianamede Ö.G.'nin Z.D. isimli genç kadına şantaj yaptığı aktarılırken aynı zamanda hakaret ve tehdit içeren mesajlar attığı ve attığı mesajlarda 'Bu görüntüleri komşuna da atacağım, bundan sonra felaketin olacağım, en mutlu gününde senin hayatını mahvedeceğim, çocuk aldırdığını, genelevde çalıştığını ailene söyleyeceğim, senin sülalene muhteşem bir klip hazırladım.' şeklinde sözler yazdığı bildirildi.

BALTA RESMİ ATARAK ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Şüpheli Ö.D.'nin 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Şantaj' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılmak üzere müşteki Z.D. ve sanık Ö.G. duruşma salonunda hazır bulunurken genç kadın söz alarak sanığın kendisine geceleri balta resmi atarak 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditler savurarak şikayetini geri aldırtmaya çalıştığını söyleyerek '3 buçuk sene sustum. Polisten aldığım cesaretle şikayetçi oldum. Ben artık özgür olmak istiyorum. Soka çıkmaya korkuyorum. Başıma bir şey gelirse sanık ya da ailesinden bilin. Ailecek beni tehdit ediyorlar.' dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmanın esnasında sanık Ö.D. ise yaptığı savunmada dosyada yer alan görüntülerin kendisinde bulunduğunu ancak hiçbir şekilde müştekiyi tehdit etmediğini, müştekinin ailesine hakaretlerde bulunduğunu ve asıl müştekinin kendisini 'Benimle evlenmezsen görüntüleri ailene veririm.' şeklinde tehdit ettiğini söyleyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonunda İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, ikili arasındaki geçmiş mesaj çıktılarını talep ederek davayı gelecek bir tarihe erteleme kararı aldı.

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SON DAKİKA: İstanbul'da mide bulandıran şantaj: Cinsel içerikli videolarını yayarım...
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