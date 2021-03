Geleceğe nefes oluyor! Cebinde tohum gezdirip her yeri ağaçlandırıyor

"BİRGÜN SERÇELER KAYBOLSA KİMSE BUNUN FARKINA VARMAZ"

Recep Bayram, toplumda tespit ettiği sorunları ve hayata geçirdiği projelerini SABAH'a anlattı. İnsanların doğallıklarını kaybettiğini söyleyen Bayram: "Hepimiz tabiatın bir parçasıyız. Biz tabiata hükmetmiyoruz. Biz tabiatın içerisindeyiz. Her zaman doğal bir şey insanın üzerinde yer alacak. Doğal olan bir her şeyi alıp seveceksin. Tahta parçası olur, taş olur, çiçek olur... Tabiatla birlikte hareket etmemiz lazım. Ama insanlık bugün bunun derdinde değil. İnsanlar tabiatı nasıl bozarım, nasıl değiştiririm, nasıl kendime uydururum derdinde. Yeni nesilde hayret duygusu yok. İnsanlar gökyüzüne bakmıyor. İnsanların bir kuşun uçuşundan etkilenmesi mümkün değil. Bir kelebeğin o zarafetinden etkilenmiyor. Her şeyi gayet normal görüyor. Her şeyin bu kadar normal olması, normal değil. Bir gün serçeler kaybolsa bunun farkına bu şehirde kaç kişi varır? Ülkenin yüzde 90'nı serçelerin yok olduğunu emin olun anlamaz. İnsanlar sadece tüketmek ve içe dönme derdinde. Toplumla bağları yok. İnsanları toplumla nasıl kaynaştırabiliriz. Bu da aslında yerel yöneticilerin derdi olmalıdır" diye konuştu.





"İNSANLAR BİRBİRİNE SELAM BİLE VERMİYOR ARTIK"

İnsanların sokakla bağını koparttığını belirten Bayram: "İnsanlar evlerinin balkonlarını içeri alarak sokakla bağını koparttı. Eskiden balkon vardı. Balkon çok değerliydi. Çünkü balkon evin sokağa açılan yüzüydü. Şu an eve 15 metrekare daha katacağım diye balkonlarını içeri aldılar. Şu an herkes evinde yan komşusunu tanımadan hayat yaşıyor. İnsanlar apartmanda asansörden inerken kimseye günaydın bile demiyor. Projelerimden biri, "Selam ver Pendik." Bu proje ile insanların arasında kaynaşmayı sağlamak istiyorum. Tanımadığın insana bile selam vereceksin. Selam "benden sana zarar gelmez" demektir. Yetişkinler bu tarz nezaketleri unuttu. Haliyle çocuklar bir yere gireceği zaman selam verileceğini dahi bilmiyor" dedi.





"SEVDİĞİM AĞAÇLARI ZİYARET ETMEYE GİDİYORUM"

Yerel yöneticilerin topluma etki etmesi gerektiğini vurgulayan Bayram: "Belediye başkanları şehirlerine mutlaka bir fotoğrafçı, bir ressam ve bir iç mimar gözü ile bakabilmelidir. Ayrıntılarla halkı yakalayabilmeli. Önlerinde fotoğraf çekilmeye değer eserler bırakmalı. O şehrin ruhunu yansıtmalıdır. Belediye başkanı olmak isteyen kendine "ben bu şehre neden gelmeliyim? Göreve geldiğimde bu şehre ne katabilirim?" diye sormalıdır. Mesela ben belediye başkanı olsam şehrimdeki en yaşlı ağaçla gurur duyardım ve gider onunla fotoğraf çekinirdim. Pendik'te benim çok sevdiğim ağaçlar var. O ağaçları ziyaret etmeye gidiyorum. Bu o kadar önemli ki insanlar bunlardan uzak. Herkes hangi arabayı alayım? Evi nereden alayım? Evin içine ne koyayım? diye dertleniyor" ifadelerini kullandı.





15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEYVE AĞACI PROJESİ

Bayram, 15 Temmuz şehitleri için gerçekleştirmek istediği "Meyve Ağacı Hatıra Ormanı" projesiyle ilgili de şunları söyledi: "2016'dan beri bu projeyi hayal ediyordum. Bu yıl Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bu projeyi konuştum. Belediye başkanı "bu projeye destek verebiliriz" dedi. Bunun için sosyal medyada destek istedim. Yaklaşık 30-35 bin TL para toplandı. Ayrıca okul bahçelerine de bu meyve ağaçlarını ekeceğiz. Zeytin, elma, armut gibi ağaçlar ekeceğiz. Ağaçların üzerine de barkod koyacağız. Bu barkodu okutanlar, ağacın adını, yaşını, Pendik'te kaç tane olduğu hepsini öğrenebilecek."





"KÜÇÜK GÜZELLİKLER HAYATIN ELMASLARIDIR"

Pendik'in birçok yerine çocuklar için oyun alanı oluşturduğunu söyleyen Bayram: "Hep şu sloganı söylüyorum. Küçük güzellikler hayatın elmaslarıdır. Bu fikir çerçevesinde Pendik'in birçok yerine sek sekler çizdim. Yetişkinler bu sek sekleri gördüğünde çocukluğuna dönüp gülümsese bile çok mutlu oluyorum. Sek sekleri çizdikten sonra bir kafede oturdum ve gelip geçenleri izledim. 3 yaşından, 40 yaşına kadar herkesin oynadığını gördüm. Çocukluğunu yaşama hissi benim için çok önemli. Bunu anlayacak insan biz de çok az" dedi.