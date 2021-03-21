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Giriş Tarihi: 21.3.2021 11:21

Hileleri Nelerdir? - En Çok Kullanılan

GTA 5 Hileleri Nelerdir? - En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri

Yıllar oyunca piyasaya sürülen ve günümüzde hala en çok oynanan oyunlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. oyununun birçok serisi olmasına rağmen en çok tutulanı ise bu serisi olmuştur. ise oyun hakkında internet üzerinde yapılan araştırmalardan birisidir. GTA 5 hileleri kullanarak ölümsüzlük şifresi, silah şifresi ve daha birçok şifreyi yazıp oyunu istediğiniz gibi kontrol altına alabilirsiniz. GTA 5 hileleri ve şifreleri arasında ise en fazla kullanılanı GTA 5 silah hilesi ve GTA 5 para hilesi olarak dikkat çekmektedir. İşte, GTA 5 hileleri ve şifreleri!

GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. O günden bu yana en popüler oyunlardan birisi olmayı başarmıştır. Günümüzde hala en fazla oynanan oyunlar listesinde de en ön sıralarda yer alır. GTA 5 hileleri ise oyun severlerin bu noktadaki en çok merak ettiği konudur. GTA 5 para hilesi ve GTA 5 silah hilesi başta olmak üzere GTA 5 hileleri ve şifreleri listesine bu başlık altında yer verdik. GTA 5 hileleri kullanarak oyunu dilediğiniz gibi kontrol altında ilerletebilirsiniz.

GTA 5 HİLELERİ NELERDİR?

GTA 5 hileleri arasında en popüler olanları ve işinize yarayacak tüm şifreleri aşağıda bulabilirsiniz. GTA 5 para hilesi de bu noktada ne kadar fazla araştırılsa da böyle bir şifre bulunmamaktadır. İşte GTA 5 hileleri;

Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

GTA 5 oyununda arabma seviyesini arttırma şifresini kullanarak oyunu daha heyecanlı hale getirebilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra polisler tarafından her yerde aranacağınızı ve işinizin oldukça zor olacağını unutmayın.

Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

Aranma seviyesini düşürerek polisleri her ne yaparsanız yapın peşinizden atabilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra artık daha rahat hale gelebileceksiniz.

Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER

GTA 5 severler tarafından en fazla kullanılan hilelerden birisidir. Ölümsüzlük hilesi yazarak tüm tehlikelere karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra 5 dakika boyunca oyunda ölümsüzlük olacaksınız.

Hızlı Koşu : CATCHME

Hızlı koşu şifresi yürüyüş ve koşma hızınızı maksimum seviyeye çıkaracaktır. Bu şifreyi yazdıktan sonra tehlike anlarında daha hızlı hareket edebilecek hale geleceksiniz.

Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

GTA 5 hileleri arasında en çok tercih edilenlerden birisidir. Şifrenin aktif hale gelmesi ile birlikte ister yağmurlu, ister güneşli hava oyunu oynayabileceksiniz.

Kayan Araçlar : SNOWDAY

Kayan araçlar şifresi yazarak oyunda adrenalin dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. Bu hile aktif olduğunda şehirdeki tüm araçlar kayacak ve oyun daha zor bir hal alacaktır.

Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

Buzzard Saldırı helikopteri ile hem düşmanlarınızdan korunabilir hem de farklı şehirlere gidebilirsiniz.

GTA 5 HİLELERİ TÜMÜ

  • Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
  • Ağır Çekim : SLOWMO
  • Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
  • Hızlı Yüzme : GOTGILLS
  • Süper Zıplama : HOPTOIT
  • Skyfall : SKYFALL
  • Yerçekimini Azalt : FLOATER
  • Yönetmen Modu : JRTALENT

GTA 5 OYUNU ARABA HİLELERİ

  • Stunt Uçağı : BARNSTORM
  • Duster Uçağı : FLYSPRAY
  • Comet Arabası : COMET
  • Rapid GT Arabası : RAPIDGT
  • Limuzin (Limo) : VINEWOOD
  • Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
  • Golf Arabası (Caddy) : HOLEIN1
  • BMX Bisiklet : BANDIT
  • Sanchez Motoru : OFFROAD
  • PCJ-600 Motoru : ROCKET
  • Deniz Uçağı : EXTINCT
  • Denizaltı : BUBBLES
  • Duke O'Death Arabası : DEATHCAR
  • GTA 5 SİLAH HİLELERİ
  • Paraşüt : SKYDIVE
  • Silahlar : TOOLUP
  • Can & Zırh Doldur : TURTLE
  • Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) : HIGHEX
  • Ateşli Mermiler : INCENDIARY
  • Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

GTA 5 oyununda para hilesi bulunmuyor. Bu noktada borsa üzerinden hisse senetleri satın alıp geri satmak en çok tercih edilen yöntemdir.

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GTA 5 Hileleri Nelerdir? - En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri
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