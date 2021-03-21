Hatay’da Gazella Gazella’la ceylanlarının sayısı 1141’i buldu

SAYILARI KISA SÜREDE 12-13 KAT ARTTI



Ergün Amerika basınında çıkan makale ile ilgili olarak dağ ceylanlarının sayısı 100'e kadar düşmüşken bunun kısa bir süre de 12-13 kat artmasının dikkat çektiğini belirterek "Bu durum Hatay ve benim için çok önemli. Sayısı 2008 yılında 100 kadar düşen bir türün 2020 yılında bin 200'lere ulaşması benim için çok önemli. Niye geldiler çünkü dünyada yabani bir türün sayısı 100'e kadar düşmüşken bunun kısa bir süre de 12-13 kat artması dikkatlerini çekmiş. Acaba hangi yöntemleri uyguladınız? Nasıl bir yaklaşım sergilediniz diye onu öğrenmek için geldiler. Ben öğretim üyesiyim ama bu çalışmaların tamamını sivil toplum örgütü adı altında yaptım yapmaya devam ediyorum" dedi.