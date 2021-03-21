Herkes gün doğumunda o görüntü için toplanmıştı... Işık hadisesi bu sefer hava muhalefetine takıldı

Saat 06.33'te gerçekleşmesi ve yaklaşık 5 dakika sürmesi beklenen hadise, havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmeyince vatandaşlara dev ekrandan eski görüntüler izletildi.

Vatandaşlardan Mehmet Şakir Özmazı, AA muhabirine, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin vefa borcu olarak üstadı İsmail Fakirullah Hazretleri için bu düzeneği hayata geçirdiğini ifade ederek, "Ekinoks günlerinde doğan ilk güneş, üstadın başucunu aydınlatmaktadır. Sabah erken geldik ve izlemeye çalıştık fakat bulut engeline takıldığı için izleme imkanına sahip olamadık. Geçen senelerdeki görüntüleri izleyerek o manevi atmosfere dahil olduk." diye konuştu.