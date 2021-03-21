Iğdır’da nevruz coşkusu

Zübeyde Hanım Bulvarında yapılan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Nevruz'un Orta Asya'dan bu güne bütün Türk dünyasında kutlanan baharın gelişi ve yeniden dirilişi sembolü olarak kutlandığını belirtti.

Nevruz'un düne dahil bütün kötülüklerin unutulması ve yarına dahil yeni umutların yeşermesi olduğunu ifade eden Vali Sarıibrahim, "Nevruz bu milletin umudur. Evvela burada ki umudumuz son bir yıldır yaşanan pandemi sürecinde daha fazla kayıp vermeden, daha fazla bela ile musibetle karşı karşıya kalmadan hastalığın topraklarımızı ve bütün dünyayı terk etmesini diliyoruz. İnşallah bir yeniden oluş olur, bu Nevruzla beraber biz pandemin ortaya çıkardığı sorunlardan ayrılmış bir dönem yaşarız. Sonrasında bir umudun var bu topraklarda birliğin beraberliğin kardeşliğin devletine ve milletine hep birlikte beraber olmanın çok güzel örneklerini vereceğimiz yeni yıl olur." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından etkinlik, yumurta tokuşturma, örste demir dövme, yedi levin harmanlaması dağıtılmasıyla devem etti.

Kovit-19 nedeniyle kısa tutulan program, nevruz ateşinin yakılması ve protokol üyeleri ve vatandaşların ateşin üzerinde atlamasının ardından son buldu.