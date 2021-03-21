İkametgah belgesi çıkarmanın ötesinde bir muhtarlık

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Süheyla Karademir, 'elinin hamuruyla' girdiği muhtarlık yarışından üst üste aldığı iki zaferle, 43 mahalleli Esenyurt'un az sayıdaki kadın muhtarlarından biri olmayı başardı. Zihinlerdeki geleneksel muhtarlık anlayışını değiştirmek istediğini belirten Akevler Muhtarı Karademir "Yaşlı ve yorgun muhtarlık anlayışını yıkmak istiyorum. Hayalim ikametgah belgesi çıkarmanın ötesinde bir muhtarlık oluşturmak" diye konuştu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Süheyla Karademir (36), 2015 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde muhtarlık yarışına girmiş ve aldığı yüzde 75'lik oy oranıyla Akevler Mahallesi'nin yeni muhtarı olarak göreve başlamıştı. Karademir, görevi başında geçirdiği dört yılın ardından Akevlerlilerden aldığı yüzde 81'lik güven oyuyla son seçimlerden de zaferle ayrıldı. Muhtarlık seçimlerine adaylığını koyduğu dönemde kadın kimliği sebebiyle türlü zorluklarla baş etmek zorunda kaldığını ifade eden Akevler Mahallesi Muhtarı Süheyla Karademir, görevi başında geçirdiği sürece dair SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

ELİNİN HAMURUYLA KARIŞMA DEDİLER



Esenyurt ilçesine bağlı bulunan 43 mahalle muhtarının sadece altısının kadın olduğunu belirten Karademir, kadın kimliği sebebiyle seçim döneminde türlü zorluklarla karşılaştığını ifade etti. Kadınların sosyal hayatta aktif bir şekilde rol alabilmesi, kadınlara bu imkanların sağlanabilmesi için muhtar olmak istediğini ifade eden Karademir "Adaylığımı koyduğum zaman 'Kadından muhtar olmaz, elinin hamuruyla bu işe karışmasın' dediler. Aday olup tam da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Akevler Muhtarı olarak seçildim" ifadelerini kullandı.

YENİ KUŞAĞI YAKALAMAK İSTİYORUM



Karademir "Ben zihinlerdeki geleneksel muhtarlık anlayışını değiştirmek istiyorum. Yaşlı ve yorgun muhtarlık anlayışını yıkmak istiyorum. Özgün ve yenilikçi projeler ile genç kuşağı yakalamak istiyorum. Yürüttüğüm muhtarlık görevi, insanlara doğrudan dokunabilme imkanının en fazla olduğu makamlardan birisi. Bu imkanımı başta kadın ve çocuklar olmak üzere bütün Akevlerlilerin hayatlarına dokunarak değerlendirmek istiyorum" dedi.

VERESİYE DEFTERİ SATIN ALDIK



Altı yıllık görev süresi boyunca işlevsel bir muhtarlık için çalıştığını ifade eden Süheyla Karademir "İkametgah belgesi çıkarmanın ötesinde bir muhtarlık istedim. Gerektiğinde mahalle sakinlerimizle beraber çöp topladık, sokak hayvanlarını besledik, gerektiğinde kamuflajımı giyip gece kartallarımızla beraber asayiş denetimi gerçekleştirdik. Parayı kaldırıp takas usülü çerçi pazarı yaptık. Online eğitim döneminde, yardımsever vatandaşlarımızla iletişime geçip ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet dağıttık. Çocuklarımız evde kısılıp kalmasın diye bisiklet dağıttık. Bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldık, binlerce ekmek dağıttık. Kadına şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak için kadınlar arasında futbol maçı düzenledik, mavi kapak toplayıp engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye aldık. Geniş yelpazede birçok özgün çalışmaya imza attık" dedi.

KARŞIMDA OLANLAR ARTIK YANIMDA DURUYOR



2018 yılında Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) tarafından 2018 yılının en iyi kadın muhtarı seçilen Karademir "Yapamayacağımı söyleyen insanların da takdirini topladım. Dün karşımda gördüğüm insanları bugün yanımda görmek beni mutlu ediyor. Kadınların yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını göstermek benim için çok önemli" diye konuştu.