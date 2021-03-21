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Giriş Tarihi: 21.3.2021 17:15

İki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı

ABBAS ÇAKAR
İki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı

Derince İlçesinde iki ayrı grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 2 kişi darp edilerek, 1 kişi ise bıçaklanarak yaralandı.

Derince İlcesi Mersincik Mahallesi Ulusoy Sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan sözlü tartışma aniden kavgaya dönüştü. Gruplar arasında çıkan arbedede Umut Bakan ve Yusuf Özer darp edilerek yaralanırken ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kişi ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, darp edilerek yaralan Bakan ve Özer ise ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi atlına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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İki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı
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