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Giriş Tarihi: 21.3.2021 14:42

34 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
34 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

’da 34 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Bir kilo 972 gram uyuşturucu madde ve üç ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi. 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; bir kilo 972 gram uyuşturucu madde, 11 adet sentetik ecza, 1'i kuru sıkı olmak üzere üç ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin 745 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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34 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
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