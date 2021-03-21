34 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi. 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; bir kilo 972 gram uyuşturucu madde, 11 adet sentetik ecza, 1'i kuru sıkı olmak üzere üç ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin 745 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.