İklim Değişikliği Derneği Başkanı konuştu: 'Su'da korkutan tablo!

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Bozoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından bu yılın temasının "suya değer ver" olarak belirlendiğine dikkat çekti.



TÜRKİYE'DE TEMİZ SUDA YÜZDE 45 ÇEKİLME VAR



BM tarafından yayımlanan "Herkes İçin Su ve Sanitasyona Dair İlerleme Raporu"na göre dünya nüfusunun yüzde 29'unu oluşturan 2.2 milyar insanın güvenli içme suyundan mahrum olduğunu belirten Bozoğlu, "4.2 milyar insan ise sağlıklı sanitasyon yani kanalizasyondan doğru şekilde ayrıştırılmış su hizmetinden mahrum. Dünya nüfusunun yüzde 40'ı olan 3 milyar insan evde su ve sabun ile elini yıkayacak ortama sahip değil" diye konuştu.

Bozoğlu, "Raporda ülkemizin yüzde 35 oranında güvenli sanitasyon hizmetine erişemediği, evsel atıksuların sadece yüzde 36 oranında uygun şekilde arıtıldığı not edilmiş. Burada dikkat çeken diğer bir bilgi ise ülkemizin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme var. Su stresimizin ne kadar yüksek olduğu bu orandan da anlaşılıyor. Entegre su yönetimimize ise 100 üzerinden 72 puan verilmiş" dedi.



ANKARA İÇİN UYARI



Dünyada ve Türkiye'de iklim krizi ile birçok bölgede kuraklığın sıklığı ve şiddetinin artmaya başladığını söyleyen Bozoğlu, "Örneğin, Konya Karapınar'da obruk oluşumları yoğunlaştı. İç Anadolu'da Ankara'yı besleyen havzalar başta olmak üzere barajlardaki kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş yaşandı" dedi.



Suyu yönetmeye çalışan birçok kurum bulunduğunu ve bu durumun politika belirlerken çok başlılığa neden olduğunu anlatan Bozoğlu, "Ortak bir planla ve hedeflerle ilerlenmediği için bugün yüzey sularımızın yüzde 76'sı kirlenmiş ve kirlenmeye devam etmekte. Bu soruna ancak güçlü, koordinasyonu sağlayan, iklim krizini de öngören bir Su Kanunu çalışması etki edebilir" diye konuştu.