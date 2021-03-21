İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 21 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması, rüzgârın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ile rüzgâr beklendiğinden bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BARAJLARDAKİ İSTİKRARLI ARTIŞ DEVAM EDİYOR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 64.06 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 44,9 arttı. Açıklanan verilere göre 7 Mart'ta 59.17 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 4.89 artış gösterdi.

Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 79.76, Pabuçdere 46.40, Sazlıdere 33.72, Büyükçekmece 63.72, Alibey 57.23, Terkos 59.57, Kazandere 59.49, Elmalı 71.35, Darlık 74.80 ve Istrancalar 47.70 olarak kaydedildi.