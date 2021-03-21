Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 21.3.2021 08:32 Son Güncelleme: 21.3.2021 08:37

'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA
İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

'in Karabağlar ilçesinde silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir süre önce sosyal medyada henüz nedeni belirlenemeyen bir konu yüzünden tartıştıkları öğrenilen A.D, ile A.E.O, (19) Eski İzmir Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, yanında bulunan tabancayla ateş ederek A.E.O ile yanındaki arkadaşları Ü.Y. (18) ve G.B.Ç'yi (19) vücutlarının farklı yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

A.E.O. ile G.B.Ç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık durumu ağır olan Ü.Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA