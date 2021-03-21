İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bir süre önce sosyal medyada henüz nedeni belirlenemeyen bir konu yüzünden tartıştıkları öğrenilen A.D, ile A.E.O, (19) Eski İzmir Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, yanında bulunan tabancayla ateş ederek A.E.O ile yanındaki arkadaşları Ü.Y. (18) ve G.B.Ç'yi (19) vücutlarının farklı yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

A.E.O. ile G.B.Ç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık durumu ağır olan Ü.Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.