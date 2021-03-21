İzmir’e jet hızıyla dönüşüm

İzmir Seferihisar'da 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ve Bornova'daki proje alanları dışında ağır hasar gören 488 binanın daha yıkım işlemine başlandı. Depremin ardından 215 bin binada hasar tespit işlemi gerçekleştirilen kentte, 680 ağır ve 800 orta hasarlı binayla ilgili yürütülen yıkım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bayraklı ve Bornova'da 100'e yakın binanın yıkımının tamamlanmasının ardından söz konusu alanlarda yeni yapılar için inşaat süreci başladı. İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, 5 ay gibi bir süre geçmesine rağmen yıkım çalışmalarında hızlı şekilde yol alındığını söyleyerek "Bütün proje alanlarında inşaatlar başladı. Bayraklı Şehir Hastanesi yanında bulunan rezerve alanda ilk etap ihalemizi 397 konut olarak yaptık, bölgede çalışmalar başladı. Bu ay itibarıyla orada 3 bin 500 konutun daha yapım ihalesine çıkacağız. Vatandaşların yıkımını üstlendiği binalarla ilgili inşaat işine bakanlık karışmadı. Ancak hak sahiplerine rezerv alanda yapılacak konutlardan verilecek. İsteyenler kendi arazilerinde de inşaatlarını yapabilecek" dedi.