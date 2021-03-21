Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu! 360 bin lira ceza kesildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemler sayesinde, piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek lojistik işleri yapan Tır ve Kamyon gibi araçlara satarak haksız kazanç elde eden A.B. isimli şüphelinin Sancaktepe'de bulunan işyerine baskın düzenledi.

Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda; işlem yapılmak üzere bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 60.000 Litre akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi A.B.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396.000 TL. idari para cezası uygulanırken, Jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul ilinde piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.



SANAYİ BÖLGELERİ JANDARMA TAKİBİNDE

Alınan bilgi üzerine Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti.

TIR GARAJINA ATIK YAĞ TAŞIYORDU

Atık yağları toplayan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe devam eden Jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan A.B. isimli şahsın toplamış olduğu atık yağları Sancaktepe'de bulunan bir Tır garajına götürdüğünü belirledi. Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı tır garajını gece gündüz takibe aldı.

DÜZENEKLER VE 60 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Jandarma ekiplerince şüphelilerin sürekli olarak belirlenen adrese atık yağ taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden tam da atık yağ getirildiği esnada iş yerine baskın düzenlendi. Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda; işlem yapılmak üzere bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 60.000 Litre akaryakıt ele geçirildi.

ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN 396 BİN İDARİ PARA CEZASI

İşyeri mühürlenen A.B.'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396.000 TL. idari para cezası uygulanırken, Jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.