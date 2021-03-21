Kalkan'da DJ eşliğinde corona partisi: 17 villa kapatıldı

Antalya'da 100binde yüzde 111 ile kırmızı gruba geçen kentte tedbirler sürerken sosyal medyada yayınlanan görüntüler pes dedirtti. Görüntülerde villa olduğu belirlenen kapalı mekanda saatlerin 03:30'u gösterdiği anlarda DJ eşliğinde yapılan eğlencede gençler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı görüntülerde gençlerin ellerinde alkol bardakları ile müzik eşliğinde eğlendiği belirlendi. Partiyi düzenleyen kişinin de sosyal medyadan, "Özel güvenlikli, DJ eşliğinde bay, bayan girişli V.I.P eğlence için dm" yazarak duyuru yaptığı belirlendi.

CEZA YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, partinin düzenlendiği yerin Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki bir villada olduğunu tespit etti. sahibi E.K.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakalayarak karakola götüren ekipler, pandemi kuralını ihlalden kişilere ceza üstüne ceza yağdırdı. E.F.'ya ait 17 villa 1 ay süreyle kapatılırken, kişiler hakkında sosyal mesafe ve maske ihlali, hijyen kuralları ihlalden ve genel sağlığı tehdit etmesinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Partiye katılan diğer 4 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

POLİS 04.00'DE BASKIN YAPTI

Antalya merkezde Işıklar Caddesi'nde sabah saat 04.00 'de bir eğlence merkezini açık olduğunu belirleyen polis baskın yaptı. Polisin geldiğini gören onlarca kişi kaçarken 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşyeri mühürlendi. Polis kaçan kişilerin tek tek tespit edildiğini ve yasal işlemin yapıldığını duyurdu.