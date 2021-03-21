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Giriş Tarihi: 21.3.2021 10:31

Kartepe’de asayiş ve trafik uygulaması!

ABBAS ÇAKAR
Kartepe’de asayiş ve trafik uygulaması!

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, özellikle hafta sonu oldukça kalabalık olan Kartepe Kayak Merkezi yolunda Asayiş ve Trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Özellikle hafta sonları oldukça kalabalık olan Kocaeli Kartepe İlçesi Samanlı Dağları mevkiinde 'ki Kayak Merkezi yolunda, sürekli asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Yapılan asayiş ve trafik denetimleri haricinde de Kovid-19 denetimleri kapsamında, turizm bölgesine günü birlik veya hafta sonunu geçirmek için gelenlerin HES kodu, maske, mesafe ve hijyen kuralları tekrar hatırlatarak bilgilendirmelerde bulunuluyor.. Kontrollü normalleşme döneminde kuralların önemini dile getiren jandarma ekipleri, vatandaşlara "kurallara uyarak bu süreci birlikte atlatacağız" mesajı veriyor.

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Kartepe’de asayiş ve trafik uygulaması!
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