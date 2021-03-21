Kartepe’de asayiş ve trafik uygulaması!

Özellikle hafta sonları oldukça kalabalık olan Kocaeli Kartepe İlçesi Samanlı Dağları mevkiinde 'ki Kayak Merkezi yolunda, sürekli asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Yapılan asayiş ve trafik denetimleri haricinde de Kovid-19 denetimleri kapsamında, turizm bölgesine günü birlik veya hafta sonunu geçirmek için gelenlerin HES kodu, maske, mesafe ve hijyen kuralları tekrar hatırlatarak bilgilendirmelerde bulunuluyor.. Kontrollü normalleşme döneminde kuralların önemini dile getiren jandarma ekipleri, vatandaşlara "kurallara uyarak bu süreci birlikte atlatacağız" mesajı veriyor.