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Giriş Tarihi: 21.3.2021

Kayıp çift ölü bulundu

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Kayıp çift ölü bulundu
IĞDIR'DA 2 gündür haber alınamayan çift, kırsalda bir araçta ölü bulundu. Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli köyünde yaşayan Kadir ve eşi Hanım Elkatmış'tan 18 Mart'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arazide arama çalışması yapan jandarma, köy kırsalında bir araç içerisinde Elkatmış çiftinin cansız bedenlerini buldu. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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Kayıp çift ölü bulundu
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