Kızıltepe’de Down Sendromu çocukların meslek hayali gerçek oldu

Kızıltepe Belediyesi, '+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız' projesi kapsamında Down Sendromlu çocukların olmak istedikleri mesleği yaşatarak hayallerini gerçekleştirdi.

Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve Eşi Dilek Çam, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

'+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız' projesi kapsamında çocuklar hayallerindeki mesleğin kostümünü giyip, o meslek grubunda görev yapan kişilerle birlikte makam araçlarıyla, Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın makamına geldi. Polis, jandarma, zabıta, avukat, doktor ve hemşire kostümlerini giyen çocukları, Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve eşi Dilek Çam tarafından makam kapısında karşılandı.

Kadın Aile Hizmetleri Müdür Vekili Aslı Gülden Çiçek tarafından '+1 Farkımız Sevgiyle Bağlıyız' projesi kapsamında Belediye başkanlığı makamında gerçekleşen etkinlikte 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel hazırlanan pasta hep birlikte pasta kesilerek çocuklar için hazırlanan hediyeleri Çam tarafından kendilerine verildi. Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Çam çiftine Aileler çocuklarını böyle bir günde mutlu etikleri için teşekkür ettiler.

Ayrıca Çam çifti Down Sendromlu Hilal'in Hayranı olduğu Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile tanışma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Akın Akınözü'nü karşısında gören Hilal, sevinç gözyaşlarına boğuldu. Akın Akınözü ile birlikte keyifli vakit geçiren Hilal, hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı.

Down Sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmanın önemine değinen Çam: "Down Sendromu'nun bir hastalık değil, farklılıktır. Farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir, biz bugün çocuklarımızın hayallerine kavuşmanın şahitliğini yaşıyoruz. " dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN İSTEDİKLERİ MESLEKLERİ SEMBOLİK DE OLSA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kadın Aile Hizmetleri müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik ile ilgili olarak ilçe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam şunları söyledi;

"21 Mart Down sendromlular farklılık günü, bizde Kızıltepe'de Çocuklarımızın aileleri ile beraber çocuklarımızın istedikleri meslekleri sembolik de olsa icra edebilmeleri adına arkadaşlarımızla beraber bir proje gerçekleştirdik. 6 tane arkadaşımızı hayal ettikleri meslekleri yaşamaları için o mesleğin elbiseleri ve o mesleğin araçları ile birlikte onların hayalini gerçekleştirip kendilerini daha özel hissetmeleri için bir çalışma gerçekleştirdik. Tabii ki bu çocuklarımızla ilgili sadece bir gün değil her gün bunların farkına varabilmemiz, bütün yaptığımız hizmetlerde ve yapacağımız hizmetlerde çocuklarımızı düşünerek adım atmamız gerekiyor. Bütün özel çocuklarımız düşünerek bizde sosyal belediyecilik anlamında şimdiye kadar ve özellikle bundan sonraki süreçte de atacağımız adımlarda bu çocuklarımızın daha kendilerini öz güven duyan çocuklar hissetmelerini sağlayacağız. Bu vesile ile öncelikle fedakar ailelerimize ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizde bu süreçten sonra devlet olarak her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu çocuklarımızın bir gün dahi olsa kendilerini daha mutlu hissedebilmeleriydi emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum."

"SOSYAL AKTİVİTE ALANLARININ OLDUĞU ÖZEL BİR KAFE YAPACAĞIZ"

Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Çam özel çocuklar için içinde sosyal aktivitelerin olduğu özel bir kafe açma hazırlığı içinde olduklarını belirterek, "Az önce ailelerimizle de görüştük inşallah ilçemizde sadece bir down sendromu kafeden daha fazla bütün çocuklarımızın kendisini rahat hissedebilecekleri içerisinde kafe, kafenin içinde sinema salonun olduğu sosyal aktivite alanlarının olduğu çok güzel bir projesi olan özel bir kafe yapacağız. Projemiz hazır, Aslolan bu çocukların eğitimlerini hem eğitim boyutu hem de sosyal aktivite boyutu ile vaktini en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak için bu projeyi hayata geçirip çocuklarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Çam ayrıca, İlçede özel gereksinim duyan çocukları için yapılan okulu da bittiğini ve yakın zaman içinde bu okulun da resmi açılışını gerçekleştireceklerini açıkladı.