Kocaeli valiliğinden ‘fırtına’ uyarısı

Kocaeli Valiliği tarafından akşam saatlerinde yazılı olarak yapılan fırtına uyarısında şu ifadeler yer aldı,"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 22.03.2021 Pazartesi günü sabah 09.00 ile 21.00 saatleri arasında rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"