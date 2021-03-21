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Giriş Tarihi: 21.3.2021 19:50

valiliğinden ‘fırtına’ uyarısı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli valiliğinden ‘fırtına’ uyarısı

Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pazartesi günü sabah 09:00 ile 21:00 arasında şiddetli fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşların ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Kocaeli Valiliği tarafından akşam saatlerinde yazılı olarak yapılan fırtına uyarısında şu ifadeler yer aldı,"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 22.03.2021 Pazartesi günü sabah 09.00 ile 21.00 saatleri arasında rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
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Kocaeli valiliğinden ‘fırtına’ uyarısı
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