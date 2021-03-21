Kontrolden çıkıp şarampole uçtu

Gebze, Orhangazi, İzmir Otoyolu, Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında YE67-GXO plakalı lüks bir otomobil ile İstanbul yönünde seyreden Mert Ökten (48), iddialara göre aşırı hız nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybetti.

Yolun yağış yüzünden kaygan olmasıyla birlikte hızla bariyerlere çarpan lük otomobil şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsü Mert Ökmen'in hurdaya dönen araçta hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Mert Ökmen'in cesedi araç içinden çıkarıldı. Yoğun yağış nedeniyle güçlükle sürdürülen kurtarma çalışmalarında hurdaya dönen otomobil vinç yardımı ile şarampolden çıkarıldı.