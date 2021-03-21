Köprüde asılı kalan tır alev aldı: 1 yaralı

Sürücü Hasan Şanverdi, yol üzerinde çalışma yapan ekibi defalarca uyardığını belirterek, "Aracın mazotu döküldü oksijen kullanmayın dedim, barikatı kesmek için oksijeni kullandılar. Arabam öyle Allah için yandı. Aracı çıkaralım öyle yapın dedim ama dinletemedim" diye konuştu.