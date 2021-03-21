Köprüde asılı kalan tır alev aldı: 1 yaralı

Mersin'in Alata Mahallesinde, Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır, karayolu üzerinde bulunan Kargıcak köprüsünden aşağıya düştü. Kazada sürücü Hasan Şanverdi hafif yaralandı. Kaza sonrası Tırın kurtarılması esnasında iddiaya göre köprü üzerinde çalışma yapan ekibin kullandığı oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar, Tır'dan dökülen yakıtın alev almasına neden oldu.
Saniyeler sonrada Tır'ı alevler kapladı. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri 3 arazöz ve 12 kişilik ekiple yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Sürücü Hasan Şanverdi, yol üzerinde çalışma yapan ekibi defalarca uyardığını belirterek, "Aracın mazotu döküldü oksijen kullanmayın dedim, barikatı kesmek için oksijeni kullandılar. Arabam öyle Allah için yandı. Aracı çıkaralım öyle yapın dedim ama dinletemedim" diye konuştu.