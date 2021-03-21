“Küçede Sanat Var” Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Bayramı nedeniyle tarihi On Gözlü Köprüde düzenlediği "Küçede Sanat Var" etkinliğiyle vatandaşa müzik ziyafeti verdi.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının her hafta farklı bir mekanda düzenlediği "Küçede Sanat Var" etkinliği, bu sefer vatandaşın Nevruz bayramı coşkusuna renk kattı.
Tarihi On Gözlü Köprüde gerçekleşen etkinlikte, konser alanında yakılan Nevruz ateşi etrafında vatandaşlar uzun süre canlı müzik eşliğinde halaylar çekerek eğlenceli dakikalar geçirdi.
Kent Konservatuarı müzisyenleri seslendirdikleri Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılar dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, gerçekleşen konserle, Dicle Nehri, tarihi Ongözlü Köprü ve Kırklar Dağı'nın eşsiz güzelliğiyle hoşça vakit geçirdi.
Yoğun ilginin gösterildiği etkinliğe vatandaşların yanı sıra Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın ve Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi'de katıldı.