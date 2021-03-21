İzmit Körfezi, Kuğulara ev sahipliği yapıyor

Çevre kirliliği ile anılan, gri bir görünüm ve pis bir koku nedeniyle yanına yanaşılamayan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin son 17 yılda yaptığı devasa arıtma tesisleri, havadan, denizden ve karadan yapılan denetim ve kontroller ile temizlendi. Temizlenen ve canlı popülâsyonunun arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası oldu. Flamingo başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapan İzmit Körfezi, bu kez de kuğuları ağırladı.

2006 YILINDA SULAK ALAN İLAN EDİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda birkaç tane görülen flamingolar, artık daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi Sulak Alanı'na geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki bölgede kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 168 farklı kuş türü barınıyor.

BİR ÇOK TÜRÜ GÖRMEK MÜMKÜN

Koruma altındaki sulak alan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkân sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde en çok görülen kuşlar arasında yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, tepeli patla, kaşıkgaga, suna, balıkçıl, ak balıkçıl, dik kuyruk, tarakdiş gibi kuş türleri görmek mümkün.

7/24 GÖZETİM ALTINDA

Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda Flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alanda avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına altında. Sulak alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7/24 gözetim altında. Bölgede özellikle kaçak avcılığa göz açtırılmıyor.