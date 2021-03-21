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Giriş Tarihi: 21.3.2021 17:12

Kumarbazlar jandarmaya çadırda yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kumarbazlar jandarmaya çadırda yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçesindeki zeytinlik alanda çadırda kumar oynayan 6 kişiyi yakaladı. Şahıslara toplam 24 bin 822 lira ceza kesildi.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Kızılcaova Mahallesi'ndeki D.A.B'ye ait zeytin bahçesinde kurulan çadırda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, çadırda kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza uyguladı. Kumar oynamak için yer temin ettiği belirlenen D.A.B. hakkında işlem başlatıldı, kumar oynamakta kullanılan malzemeler ile paralara el kondu.

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Kumarbazlar jandarmaya çadırda yakalandı
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