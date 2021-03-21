İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 19 Mart Cuma akşamı saat 22.50 sıralarında Maltepe Altay Çeşme Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı bir şekilde kumar oynandığı tespit edildi. Adreste yapılan kontrollerde, iş yerinde 20 kişinin bulunduğu saptandı ve masaların üzerinde 96 oyun fişi, 45 kapalı kutu içerisinde iskambil kağıdı ile açık vaziyette 320 iskambil kağıdı bulundu.

Kumardan vazgeçemediler! 88 bin lira ceza yediler | Video

ADRESİ MÜHÜRLEDİLER



Yasa dışı kumar oynatılmasından elde edilen iki bin 570 lira nakit para da ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Adreste bulunan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde davranan kişilere "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 63 bin lira, yasa dışı kumar oynayan kişilere ise 25 bin lira idari para cezası kesildi. Toplam kesilen ceza miktarının 88 bin lira olduğu vurgulandı. İş yerinin sahibi Ö.Y. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı ve adres mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.