Limon tuzu kavgası uyuşturucu çetesini çökertti

İzmir'in Bergama ilçesi Atmaca Mahallesi Tiyelti Caddesi üzerindeki bir depoda 20 Mart'ta yaşanan olayda taksi şoförü S.K.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. S.K.'nin yakınları Bergama Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Bergama polisi yaptığı araştırmada taksiyi kapıları açık vaziyette Tiyelti Caddesi üzerindeki bir dükkanın önünde terk edilmiş halde buldu. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri taksi şoförü S.K. ile aracına müşteri olarak binen M.K. ile K.D.'yi bir dükkânın depo bölümüne girip çıkarken fark etti.

Polis ekipleri dükkanların çevresinde araştırma yaparken tesadüfen taksi şoförü S.K. ile M.K. ve K.D.'yi depodan koşarak çıkarken gördü. Depoya yönelen polisleri gören F.T. elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Ekipler F.T.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ardından olay yerinde diğer şüpheliler D.T., M.K , K.T. F.D. yakalandı. Yapılan ön görüşmede İzmir kent merkezinden S.K.'nin kullandığı taksi Bergama ilçesine gelen M.K. ile K.D.'nin içine limon tuzu karıştırdıkları 100 gram metamfetamini satmaya çalıştıkları ancak bunu karşı alıcıların fark etmesiyle aralarında tartışma çıktığı anlaşıldı. Uyuşturucuyu almak isteyen şahısların kandırıldıklarını anlayınca S.K. ile M.K. ve K.D.'yi silah zoruyla depoya kilitledikleri belirlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında Gasp yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve uyuşturucu ticareti suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Dükkânda ve depolarda yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, bir adet 7.65 tabanca, yaklaşık 100 gram esrar maddesi, F.T.'nin elinden alınan pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirilmiştir. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilecekleri öğrenildi.