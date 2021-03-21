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Giriş Tarihi: 21.3.2021 21:47

Mahalle sakinleri hırsızları bardak ve suyla engelledi

DHA
Mahalle sakinleri hırsızları bardak ve suyla engelledi

Ümraniye'de mahalle sakinleri bir iş yerine girmeye çalışırken fark ettikleri şüphelileri, camlardan bardak ve su fırlatarak uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 06.00'da Aşağı Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu ticari araç nalbur dükkanın giriş kapısına yanaştı. Aracın bagaj kapı kısmından çıkan şüpheliler, ellerindeki levyeyle iş yerine ait alarm kutusunu vurarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler daha sonra iş yerinin kilidini kırıp içeri girmeye çalıştı.

MAHALLELİDEN SU MÜDAHALESİ

Şüpheliler iş yerine girmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada gelen sesleri duyarak cama çıkan evlerinin penceresinden bakan vatandaşlar, dükkana girmeye çalışan kişileri fark ederek, bardak ve su fırlatmaya başladı. Vatandaşların tepkisi üzerine panikleyen şüpheliler, bagaj kısmında geldikleri aracın içerisine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mahalle sakinleri hırsızları bardak ve suyla engelledi
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