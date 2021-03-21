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Giriş Tarihi: 21.3.2021 17:14

’de polise mukavemet gösterip kaçan sürücü yakalandı

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de polise mukavemet gösterip kaçan sürücü yakalandı

’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesinde yol kontrolü esnasında görevli trafik polislerine zorluk çıkartan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesinde araç kontrolü yaparken G.K'nin kullandığı 34 DGJ 964 plakalı TIR aracı durdurularak belgeleri istendi. Yapılan incelemede araç belgelerinden eksiklikler tespit edilerek araç bağlandı.

Araçta yolcu olarak bulunan MBOK isimli şahıs ile araç sürücüsü polislerle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında aracı bağlanan şahıs G.K, trafik polisinin silahını alarak önce başına dayadı ardından da limon bahçesinin içiresine kaçtı. Vatandaşlar ve polislerin kovalamacası sonrası şahıs yakalandı.

Kaçan şahıs görevli memura mukavemetten gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Mersin’de polise mukavemet gösterip kaçan sürücü yakalandı
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