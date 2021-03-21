Mucize ikizler

İstanbul'da koronavirüslü anneden sezaryenle doğan ve PCR testleri pozitif çıkan prematüre ikiz bebekler, iki aylık tedavinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Tokat'tan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüse yakalanan 28 haftalık hamile Narin Çiğdem ve eşi Samet Çiğdem, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 23 yaşındaki Narin Çiğdem'e ilaç tedavisi uygulanabilmesi için ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Doğum sonrası yapılan PCR testleri pozitif çıkan kız ikiz bebekler de tedavi altına alındı. Çift, koronavürüsü yendi. İki ay süren tedaviyle prematüre ikiz bebekler de sağlığına kavuştu. Anne Çiğdem, "52 gündür ikiz bebeklerim kuvözdeydi. Onları görmek veya durumları hakkında bilgi almak için durmadan gidip geliyoruz. Gerçekten çok zor aşamaydı. Hastanedeki herkese teşekkür ediyorum. Benimle ve ikiz bebeklerimle çok güzel bir şekilde ilgilendiler" şeklinde konuştu. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Fatma Kaya Narter, "Mutlu sonu birlikte göreceğiz. Koronavirüs pozitifli anneden doğan bebeklerimizi taburcu edeceğiz. Biri 900 gram ikincisi ise 1 kilo doğmuştu. Bugün bebeklerimizi 2.5 kiloya yakın bir şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonra ikizlerimizi Haber Takip Polikliniği'mizden izleyeceğiz. Annelerine sağlıklı bir şekilde kavuşturduğumuz için mutluyuz. İkizlerimiz gayet iyi durumda" dedi.