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Giriş Tarihi: 21.3.2021 17:14

Mühendisliği bırakıp kaz çiftliği kurdu

İHA
Mühendisliği bırakıp kaz çiftliği kurdu

’de yaşayan Orhan Güzel (42) mühendisliği bırakarak kaz çiftliği kurdu. Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği mesleği olan Güzel, 20 kazla başladığı işini yumurta ve civciv alarak sayısını 500 kaza çıkarttı.

Haftada bin ayda 4 bin adet üretim yaptığını söyleyen Güzel, "Haftada bin ayda 4 bin adet kaz ve civciv üretiyorum. Üretilen civcivleri önce yöremde sonra da ülke genelinde dağıtım yapıyorum. Kazları anaç olarak büyüttükten sonra kesimlik yapıyorum. Kurutup tuzlayarak da Kars'a satışını yapıyorum" dedi.

TALEPLER KARŞISINDA ZORLANMAYA BAŞLADI

Kırşehir'in Kaman ilçesinde oluşturduğu çiftliğinde talepler karşısında zorlanmaya başladığını ifade eden üretici Güzel, "Kars kazı olarak bildiğimiz kazı, Kırşehir'de tuzlama ve kurutma işlemi sonrasında hazırlayıp gönderiyoruz" diye konuştu.

YUMURTALARLA KULUÇKA MAKİNELERİNDE CİVCİV ÇIKARTILIYOR

Güzel, kaz yumurtaları ile kuluçka makinelerinde civciv çıkarttığını anlattı.

Genç mühendis, "haftada bin ayda ise 4 bin adet civciv üretimi yapan Kırşehirli mühendis sezonda 20 bin civciv üretimi sayısına ulaşıyor." dedi.

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Mühendisliği bırakıp kaz çiftliği kurdu
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