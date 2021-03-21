Mühendisliği bırakıp kaz çiftliği kurdu

Haftada bin ayda 4 bin adet üretim yaptığını söyleyen Güzel, "Haftada bin ayda 4 bin adet kaz ve civciv üretiyorum. Üretilen civcivleri önce yöremde sonra da ülke genelinde dağıtım yapıyorum. Kazları anaç olarak büyüttükten sonra kesimlik yapıyorum. Kurutup tuzlayarak da Kars'a satışını yapıyorum" dedi.
TALEPLER KARŞISINDA ZORLANMAYA BAŞLADI
Kırşehir'in Kaman ilçesinde oluşturduğu çiftliğinde talepler karşısında zorlanmaya başladığını ifade eden üretici Güzel, "Kars kazı olarak bildiğimiz kazı, Kırşehir'de tuzlama ve kurutma işlemi sonrasında hazırlayıp gönderiyoruz" diye konuştu.
YUMURTALARLA KULUÇKA MAKİNELERİNDE CİVCİV ÇIKARTILIYOR
Güzel, kaz yumurtaları ile kuluçka makinelerinde civciv çıkarttığını anlattı.