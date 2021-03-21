Mühendisliği bırakıp kaz çiftliği kurdu

Haftada bin ayda 4 bin adet üretim yaptığını söyleyen Güzel, "Haftada bin ayda 4 bin adet kaz ve civciv üretiyorum. Üretilen civcivleri önce yöremde sonra da ülke genelinde dağıtım yapıyorum. Kazları anaç olarak büyüttükten sonra kesimlik yapıyorum. Kurutup tuzlayarak da Kars'a satışını yapıyorum" dedi.