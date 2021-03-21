‘Ne babamın ne bizim kimseye borcumuz yok’

İstanbul Üsküdar'da Şerif Aydoğmuş adlı vatandaşın önceki gün Galatasaray Lisesi mezunu, yüksek mimar, mühendis ve müteahhit Mustafa Zeki Çinel'in cenaze törenine katılarak merhuma hakkını helal etmediğini ifade etmesinin yankısı sürüyor. Aydoğmuş, yıllar önce yaptığı inşaat hizmetinin karşılığında alması gereken 600 bin dolar tutarındaki ödemeyi alamadığı gerekçesiyle Karacaahmet Mezarlığı'ndaki cenaze namazı öncesi imamın merhum için helallik istediği sırada hakkını helal etmediğini söyledi. Aydoğmuş, Çinel ile çok eskiden tanıştığını belirterek kendisiyle yıllar önce bir iş yaptığını ve karşılığında verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü. Aydoğmuş'un iddiasına göre Çinel kendisine Bursa'da bir bina tadilatı yaptırmış, binayı 40 yıl kullanma sözü vermişti. Ancak bu söz yerine getirilmedi, 600 bin dolar kendisine ödenmedi. SABAH'a konuşan Çinel'in oğlu Mehmet Çinel, "Ne babamın ne de bizim böyle bir borcumuz var. Bir dönem babamla iş yapmış. Davalık süreç olmuş ve davayı biz kazandık. O şahsın akli dengesinde problem olmalı ki hâlâ cenazede çıkıp bunları söylüyor" dedi.