Nevruz Bayramı nedir? Nevruz Bayramı neden kutlanır?

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'da, Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada çeşitli törenler düzenleniyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu tarihte, kuşlar, havaların ısındığı kuzey yarım küreye göç ediyor. Medeniyetler arasında farklı zaman dilimlerinde kutlanan bayramda geleneksel çadırların kuruluyor ve geleneksel kıyafetleriyle gelenler kutlamalar yapıyor. Peki 2020 Nevruz Bayramı nedir, neden kutlanır?

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?

Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.