Olaydaki benzerlik ikinci cinayeti de aydınlattı

Antalya' nın Elmalı ilçesinde 17 Mart günü evinde ölü bulunan Kamile Saraç'ın (57) ziynet eşyaları için öldürüldüğünü belirleyen polis, araştırmayı derinleştirince iki yıl önce 14 Ocak 2018 yılında Şerife Sönmez (95) cinayetini de aynı kişilerin işlediğini belirledi. İki cinayet zanlısı Uğur.K. (31) ve Ali K. (38) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elmalı ilçesinde Kapmescit Mahallesi Avdanlar Sokak'ta çatıda gezen şüpheli şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, pencerenin camını kırarak eve girdiğinde Kamile Saraç isimli kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede evin tavanındaki kapağın açık olduğu, çatıdaki kiremitlerin kırılarak ikamete girildiği tespit edildi. Kamile Saraç'ın yapılan otopsisinde de boğularak öldüğü tespit edilince Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı.



Kamile Saraç

CİNAYET ZANLISINA ULAŞILDI

Yapılan araştırmada cinayeti Uğur K.'nin (31) işlediği tespit edildi. Yapılan çalışmada cinayet zanlısı Uğur K. Elmalı ilçesi Kuzköy Mahallesi'nde babasına ait ikamette yakalandı. Uğur K., ifadesinde Kamile Saraç'ı boğarak öldürdüğünü, sobalı odanın içindeki halının altından bin liradan fazla parasını aldığını ve evde yangın çıkarmaya çalıştığını itiraf etti.



Uğur K.

3 YIL ÖNCEKİ CİNAYET DE ÇÖZÜLDÜ

Gelişmelerin ardında cinayet masası ekipleri ilçede 14 Ocak 2018 tarihinde Elmalı ilçesi Kapmescit Mahallesi Dr. Ömer Efendi Sokak'ta yangın neticesi kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen Şerife Sönmez'in evde ölü bulunması olayıyla son olay arasında benzerlik bulunduğu tespit edildi. Uğur K. tekrar çapraz sorguya alındı. Çelişkili ifade veren Uğur K, 2018 yılında meydana gelen olayda ölen Şerife Sönmez'in ikametine hırsızlık amaçlı Ali K. ile birlikte girdiklerini itiraf etti. Uğur K, Şerife Sönmez'in olay sırasında uyuduğunu, Ali K'nın kadının yatağının altından içinde para olan keseyi aldığını, bu sırada kadının uyanarak bağırmaya başladığını, Ali K'nın elleriyle kadının ağzını kapatarak boğazını sıkarak öldürdüğünü, sonra da Ali K.'nin evin içerisinde bulunan elektrikli sobayı devirerek ikamet içerisinde yangın çıkardığını, daha sonra evden para kesesini de alarak kaçtıklarını itiraf etti. Kese içerisinde 3 bin 750 TL olduğunu söyleyen Uğur K, bu paranın bin lirasını kendisinin, 2 bin 750 lirasını ise Ali K'nın alarak paylaştıklarını belirtti. Gelişmelerin ardından Ali K. da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularını ardından iki cinayet zanlısı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ali K.