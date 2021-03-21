Ömerlili kadınların 27 yıldır geçim kaynağı: Halı dokuma

Mardin'in Ömerli İlçesi'nde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM)'de halı kesim töreni düzenledi. Törene Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Zeki İpekşen ve 12 kursiyer kadın katıldı. Ömerli Kaymakamlığı ve Ömerli Belediyesi, istihdam projeleriyle yöre ekonomisini kalkındırmayı hedeflerken, bir yandan da kadınların hem meslek öğrenmesi hem de sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. ADEM Merkezi'ndeki Halı Dokuma Atölyesi'nde Halı kursu Eğitmeni Hasbiye Demir'in öğreticiliğinde el emeği ile halı dokuyan kadınlar, dokuma işlemi biten halıların son ilmeğini düzenledikleri törenle kesti. Elbirliğiyle dokudukları halıları bitirmenin ve kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, dokuması biten halıları halı firması temsilcilerine teslim ederek, ücretlerini almanın mutluluğunu yaşıyorlar.

"EL DOKUMASI HALILAR ÜRETİLİYOR"

Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, törende yaptığı açıklamada, el emeği, göz nuru ile hazırlanan halıları dokuyan kadınları kutlayarak, "Aile Destek Merkezleri, özellikle Doğu Ve Güneydoğu da hem ekonomik hem de sosyal bakımdan dezavantajlı durumda olan kadınların hem beceri kazanmaları hem de aile ekonomilerine katkı sunmaları açısından bir çok fırsat sunuyor. Burada bu otantik, ipek ve akrelik karışımı katma değeri yüksek olan halıların üretimi gerçekleştiriliyor. Bugünde şuan gördüğünü gibi bir tanesi şuan bitmiş diğerini de halı tezgahından indirdik. Burada kadınlarımız beceri kazanıyorlar, tamamıyla el dokuması halılar üretiyorlar. O yüzden işçiliği ve meziyeti, üretimi zor bir halı." dedi.

"MESLEK ÖĞRENİP VE İŞ SAHİBİ OLUYORLAR"

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, "Kadınlarımıza hayırlı, bereketli çalışmalar diliyorum. Kadınlarımızın, kızlarımızın sosyal yaşantıda, ekonomik alanda, kültürel alanlarda toplumun içinde görmek bizleri mutlu ediyor. Bugünkü bu manzara geleceğimiz için adına çok güzel bir gelişme. Ev kadınlarımız daha önce evde kalıp kendi hallerindeyken bu defa üretici konuma gelmiş durumdalar ve bu şekilde aile ekonomilere destek sunuyorlar. Genç kızlarımız da geleceklerini kurma adına bir meslek öğreniyorlar ve iş sahibi oluyorlar. Belediye olarak bizlerde bu tür kursları desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

"ÖMERLİMİZ İÇİN ÖNEMLİ DEĞER"

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Zeki İpekşen de, "Öncelikle burada emek veren, el emeği göz nuru halılar dokuyan kursiyerlerimizi kutluyorum. Bu Ömerlimiz için önemli bir kurs ve değer haline gelmiş durumda." dedi.

"KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ EL SANATINI YAŞATIYORUZ"

Halı kursu Eğitmeni Hasbiye Demir ise, "Amacımız, bu sanatsal değeri yüksek olan ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatını geliştirmek, yaşatmak hem de genç kız ve hanımlarımızı meslek sahibi yaparak, üretime kanalize etmek ve onların ev ekonomilerine katkıda bulunmayı sağlamaktır" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından dokunan halılar, tezgah üzerinden kesilerek halı tezgahından ayrıldı.