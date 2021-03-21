'Polisim' diyerek 80 bin lira dolandırdı! 10 yıla kadar hapsi isteniyor!

İstanbul Sarıyer'de kendisini polis gibi tanıtan ve sahte polis üniformasıyla Sevda Y. adlı vatandaşı araba satma bahanesiyle 80 bin lira dolandıran şüpheli hakkında dava açıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde, Sarıyer'de geçtiğimiz yıl 31 Ekim'de şüpheli Akın Y. çevresine kendisini polis memuru olarak tanıttığı ve Sevda Y.'nin güvenini kazanarak uygun fiyata araç satışı gerçekleştirme bahanesini kullandığı belirtildi.

SAHTE POLİS ÜNİFORMASI VE ROZETİYLE YAKALANDI

İfadesinde hesabına gönderilen parayı doğrulayan şüpheli Akın Y, sahte polis üniforması, sahte polis rozeti ve kimliği, bir adet kelepçe, tabancayla yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin söz konusu polis materyalleri ve senetlerle yakalanmasının ardından durumdan haberdar olan Sevda Y'ye araba satacağını iddia ederek, hesabına 80 bin lira gönderttiği ancak araç satışının gerçekleşmediğine yer verildi.

Sevda Y'yi, kendini polis gibi göstererek kandıran şüpheli hakkında özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarında ayrıca tahkikat yapıldığı aktarıldı.

Şüphelinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söyleyerek dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.