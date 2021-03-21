Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi ay idrak edilecek? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman ve tatili kaç gün olacak?

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Giriş Tarihi: 21.3.2021 09:31

ne zaman ve hangi ay idrak edilecek? tatili ne zaman ve tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet ile Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar için son derece önemli olan tarihleri, ile belli oldu. Hem öğrenciler hem çalışan kesim bayram tatillerini iple çekerken Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ile bayram tarihleri belli olurken tatil günlerine dair açıklama henüz gelmedi. Üç aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olması dolasıyla geri sayıma başlandı.

tarihleri milyonlarca vatandaşın gündemine geliyor. ile bayram tarihleri belli olurken gözler Ramazan bayramı tatiline çevrildi. Müminler bir ay boyunca farz olan oruç ibadetinin ardından bayram heyecanı yaşayacakken çalışan ve okuyan kesim bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak etmeye başladı. İşte tarihleri ile ilgili detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı, tarafından yayınlanan takvime göre, 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet ile Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet ile Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi ay idrak edilecek? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman ve tatili kaç gün olacak?
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