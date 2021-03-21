Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi ay idrak edilecek? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman ve tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tarihleri milyonlarca vatandaşın gündemine geliyor. Diyanet 2021 dini günler takvimi ile bayram tarihleri belli olurken gözler Ramazan bayramı tatiline çevrildi. Müminler bir ay boyunca farz olan oruç ibadetinin ardından bayram heyecanı yaşayacakken çalışan ve okuyan kesim bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak etmeye başladı. İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihleri ile ilgili detaylar…
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.