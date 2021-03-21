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Giriş Tarihi: 21.3.2021

Sahte bahis kuponuyla 25 milyon liralık vurgun

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sahte bahis kuponuyla 25 milyon liralık vurgun
Ankara'da sosyal medya üzerinden sahte bahis kuponlarıyla binlerce kişi dolandırıldı. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin, Facebook, Instagram, Twitter üzerinden, yayınladıkları sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontlarıyla ağlarına düşürdükleri kişilere düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak, yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulunduklarını ortaya çıkardı. Dolandırıcıların daha sonra ise kuponun tuttuğuna dair sahte dekontlarla 'işlem ücreti', 'vergi ücreti', 'banka bloke ücreti' gibi paralar istedikleri belirlendi. Bu paraları yatırmayan ya da parası kalmayan kişileri de haciz ve tazminat davası için hazırlanan sahte dilekçe örnekleriyle tehdit ettiler. Ankara merkezli 8 ildeki operasyonda 26 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor. Çok sayıda dijital materyale, banka kartlarına el konuldu. Banka hesap hareketlerinde 1 yıl içinde 25 milyon lira para hareketi olduğu belirlendi. 21 şüpheli tutuklandı.
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Sahte bahis kuponuyla 25 milyon liralık vurgun
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