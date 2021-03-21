Sakarya’da bir kişi evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı Dağdibi Mahallesi'ndeki olayda Mahmut Ö.'nün bulunduğu odadan silah sesi yükseldi. Silah sesi üzerine odaya koşan ailesi, Mahmut Ö.'yü başından vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Gördükleri manzara karşısında şoka giren aile daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mahmut Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde Mahmut Ö.'nün yanında bir tabanca bulunurken, ilk tespitlere göre Mahmut Ö.'nün intihar ederek yaşamına son verdiği tahmin ediliyor.

Mahmut Ö.'nün cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp'a gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.