Sanatkar imam hatibin camilere bıraktığı iz: Ahşap oymacılığı

Amasya merkezde Çakallar Camii İmam Hatibi olarak görev yapan Muhammet İbrahim Celep (38) kurduğu minik atölyesinde, cami içerisinde kullanılan bütün ahşap eşyalar ve kapıların üzerine hat sanatı ile oyma eserler yapıyor.

Amasyalı imam, görevli gittiği her yerde, ustası haline geldiği ahşap oyma sanatı ile cami kapılarını ve diğer ahşap eşyaları süslüyor. İmam Muhammet İbrahim CELEB (38), hobi olarak başladığı bu işte zamanla kendini geliştirdiğini ve arkasında güzel eserler bırakmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor.

Muhammet İbrahim Celep; "Lise yıllarından beri içimde ahşap evlere, hüsn-i hat levhalarına, karakalem çizimlerine meraklıydım. Söz konusu merak lise hayatımın bitmesiyle birlikte babamın yanında ahşap tornası ile tanışmak ile zirveye ulaştı. Marangoz çırağı olarak babamın yanında çalışmaya başladım. Hayalimde ki meslek mimarlıktı ama 28 Şubat neticesinde mağdur olduk." dedi.

Ahşap oyma sanatına ilk zamanlarda hobi olarak başladığını ve gün geçtikçe bu meslekte ilerlediğini, sanatını icra etmeye ilk olarak 2005 yılında vekil imam olarak görev yaptığı Amasya merkeze bağlı Aydoğdu köyünde başladığını belirten Celep, bu güne kadar toplam 13 caminin giriş kapısını ve içerisinde bulunan çeşitli ahşap eşyaları oymacılık sanatı ile süsledi.

En son Sultan II. Beyazıd Camii kapısının benzerini Amasya da bulunan en büyük camii olan Hz. Ömer Camii için yapan CELEB "Amasya'nın 2. Büyük camisine hizmet etmekten Allah'a ne kadar şükretsem azdır" dedi.

Muhammet İbrahim Celep, daha önce 3,5 yıl görev yaptığı Tunceli il merkezinde bulunan bütün camilerin kapılarındaki işlemelerde de kendi el emeği ve göz nurunun olduğunu ifade etti.

Celep, ahşap oymacılığının çok zahmetli bir iş olduğunu, bir cami kapısının işçiliğinin neredeyse 5 ay sürdüğünü söyledi.

Muhammet İbrahim Celep ayrıca hat yazılı oyma tabloları da mekanlara dini bir farkındalık katıyor.